Coronavirus, Conte: “Misure prorogate”. Blocco degli allenamenti fino al 3 maggio

Era nell’aria, ora arriva la conferma ufficiale. Le misure anti-coronavirus in Italia saranno prorogate per almeno altre tre settimane. Il premier Giuseppe Conte – intervenuto in conferenza stampa – sta per firmare un nuovo decreto, che estende le restrizioni e i divieti dal 14 aprile al 3 maggio. La conseguenza sul mondo del calcio è che prosegue – chiaramente – anche la sospensione “di competizioni sportive di ogni ordine e disciplina , in luoghi pubblici o privati”. Soprattutto non sarà ancora possibile tornare in campo per cominciare una nuova preparazione in vista di un’ipotetica ripresa del campionato. Questo perché “sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo“. Dunque, almeno fino al 3 maggio i calciatori non potranno riprendere gli allenamenti e, dal momento che dovrebbero essere necessarie tre settimane di preparazione prima di tornare in campo in competizioni ufficiali, il campionato di Serie A è destinato a riprendere non prima della fine di maggio e gli inizi di giugno. Questo nella speranza che i numeri permettano di tornare a respirare dal 4 maggio e non portino invece a una nuova proroga delle restrizioni che farebbero slittare tutto ulteriormente.