Coronavirus, contatti tra Lega e Aic: pronta la sospensione degli stipendi ai calciatori

Il tema stipendi dei calciatori continua ad interessare l’economia del calcio, fermata in questo momento dal coronavirus. Secondo quanto riportato dall’ANSA, il nuovo piano di Paolo Dal Pino (presidente della Lega Serie A) e Luigi De Siervo (amministratore delegato) prevede la sospensione degli stipendi dei calciatori di Serie A, in attesa di capire quando si potrà riprendere la competizione. Il messaggio recapitato al presidente dell’Assocalciatori, Damiano Tommasi, in un colloquio in conference call è il seguente: “Entro lunedì vi faremo avere il piano collettivo per gli stipendi”.