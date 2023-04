Coppa Italia, Juventus-Inter 1-1: Lukaku su rigore salva i nerazzurri in extremis

A Torino la gara di andata della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter finisce ??. Primo tempo equilibrato con la migliore occasione da gol per gli ospiti, con Brozovic pericoloso da fuori ma la conclusione è parata da Perin. Ci prova poi Di Maria e sul suo tiro Handanovic deve smanacciare in angolo. Alla mezz'ora ci prova ancora Brozovic ma il tiro centrale e rasoterra del croato trova pronto Perin che devia in corner. Proteste nerazzurre sugli sviluppi dell'azione per un potenziale tocco di mano in area bianconera, ma il VAR esclude il rigore. Anche nella ripresa ci sono state occasioni da gol da entrambe le parti, ma il risultato viene sbloccato all'82' grazie ad un diagonale preciso di Cuadrado che porta in vantaggio la Juve. Ma nei minuti di recupero, negli ultimi secondi di gioco, l'arbitro Massa assegna un calcio di rigore all'Inter per un fallo di mano di Bremer, realizzato da Lukaku per l'1-1 finale. Il belga poi riceve il secondo cartellino giallo per l'esultanza, e quindi viene espulso. Ammonito anche Cuadrado che, diffidato, salterà la gara di ritorno. Al fischio finale scatta una rissa in campo e vengono espulsi Cuadrado e Handanovic. Il 26 aprile la partita di ritorno al Meazza.