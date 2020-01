Coppa Italia, il Torino batte il Genoa ai rigori e va ai quarti di finale

Dopo la vittoria contro la Roma domenica scorsa, all’Olimpico di Torino i granata di Mazzarri battono oggi il Genoa ai rigori. Non sono bastati 120 minuti per decretare il passaggio della vincente ai quarti di finale di Coppa Italia. La partita è rimasta bloccata sull’1-1 fino alla fine: ad aprire le danze ci ha pensato al 14′ Andrea Favilli, portando la squadra di Nicola in vantaggio. Nove minuti dopo De Silvestri pareggia i conti su assist di Berenguer. Allo scadere del primo tempo supplementare, secondo giallo per Meitè che lascia il Torino in dieci a seguito di un fallo su Schone. La partita viene decisa ai rigori: il Torino segna tutti e 5 i tiri dal dischetto e si aggiudica il passaggio ai quarti. Decisivo l’errore dagli undici metri di Radovanovic per i rossoblù.