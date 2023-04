Coppa Italia, Fiorentina-Cremonese 0-0: viola in finale dopo nove anni

All'Artemio Franchi di Firenze, nella semifinale di ritorno della Coppa Italia, Fiorentina e Cremonese non sono andate oltre lo 0-0. Forte del 2-0 maturato in Lombardia, la banda guidata da Vincenzo Italiano ha gestito la partita senza tanti sforzi, preservando le energie in vista dell'imminente turno di campionato. Poche emozioni nella prima frazione di gioco, con gli unici sussulti viola che portano le firme di Nico Gonzalez e Arthur Cabral. Il brasiliano, tra i più pericolosi dei suoi, mette soventemente in difficoltà la difesa grigiorossa, andando vicinissimo alla rete di tacco al minuto 28, occasione vanificata dal provvidenziale intervento di Lochoshmili. Nella ripresa, la Cremonese prova a recuperare terreno impensierendo in più di un'occasione i gigliati, che, al 75', tentano il contropiede con Cabral, ma senza successo. I toscani non si arrendono, cercando il gol del vantaggio fino agli sgoccioli della gara, che si conclude invece a reti bianche. A distanza di nove anni dall'ultima volta, la Fiorentina torna così in finale di Coppa Italia, dove affronterà l'Inter allo Stadio Olimpico il prossimo 24 maggio.