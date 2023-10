Coppa Italia e Supercoppa: diritti tv in esclusiva ancora a Mediaset fino al 2027

Sarà ancora Mediaset a trasmettere in esclusiva per le prossime tre stagioni i match di Coppa Italia fino al 2027. Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato ha detto: "Esprimiamo soddisfazione per l’assegnazione a Mediaset del trofeo calcistico più importante d’Italia. E’ un caso unico – e un orgoglio - per un broadcaster commerciale poter offrire una grande competizione calcistica per squadre di club italiane tutta in esclusiva e senza alcun costo per i telespettatori. Mediaset conferma la propria qualità e ricchezza editoriale anche nel calcio".