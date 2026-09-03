Il Verona firma il colpaccio in Coppa Italia ed espugna il campo del Cagliari. I gialloblù si impongono 2-1 in trasferta al termine di una gara combattuta e staccano così il pass per gli ottavi di finale, dove ad attenderli ci sarà la Roma di Gasperini allo stadio Olimpico. La squadra di Baroni approccia la sfida con personalità e trova il vantaggio nel primo tempo grazie a Harroui. Il Cagliari prova a reagire nella ripresa e riesce a rimettere in equilibrio il risultato con Mendy, riaprendo completamente la partita. Nel finale, però, è l'Hellas a trovare lo spunto decisivo. Mulattieri firma il gol del definitivo 2-1 e regala ai suoi la qualificazione al turnosuccessivo. Per conoscere la data di Roma-Verona bisognerà attendere il sorteggio.