Dopo aver comunicato il calendario per la ripresa della Serie A, il calcio italiano era solamente in attesa dell’ok del Governo per anticipare le semifinali di Coppa Italia. Come riporta Sky Sport, il sì alle manifestazioni sportive a porte chiuse prima del 14 giugno è arrivato in queste ore. Dunque ora la Lega potrà ufficializzare le date per le semifinali della Tim Cup. Juventus-Milan si dovrebbe così giocare venerdì 12, mentre Napoli-Inter sarebbe programmata per il13.