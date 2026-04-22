Coppa Italia, Atalanta-Lazio 2-3 (d.c.r): Motta-show ai rigori. Sarri va in finale

La Lazio vince ai rigori grazie ad un Motta incredibile e va in finale di Coppa Italia dove il 13 maggio affronterà l'Inter. Un primo tempo sostanzialmente bloccato tra due squadre che non riescono farsi male. Nella seconda frazione la musica cambia, ma il risultato - dopo un gol annullato a Ederson - rimane lo stesso fino all'84esimo: Romagnoli sfrutta un corner e manda avanti la Lazio. Ma l'Atalanta la riprende subito, dopo poco più di 100 secondi, con il solito Pasalic. Miracolo di Motta su Scamacca poco prima dei supplementari, dove ancora una volta viene annullato il vantaggio alla Dea. Ai rigori succede l'impensabile: la Lazio sbaglia per prima, poi Motta para 4 rigori (Scamacca, Zappacosta, Pasalic e De Ketelaere) e trascina i suoi in finale.