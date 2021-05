Conte-Inter, l’addio è ufficiale: accordo sulla buonuscita

L'allenatore dei nerazzurri ha deciso di lasciare la squadra campione d'Italia. Complici divergenze con la società

Il divorzio fra Antonio Conte e l'Inter è ufficiale. La società nerazzurra ha ufficializzato il divorzio dal tecnico con un comunicato. Come già anticipato nella pomeriggio da Sky Sport e La Gazzetta dello Sport ci sarebbe già un accordo per la buonuscita: si parla di 7,5 milioni di euro. Ciò che non ha convinto l'allenatore è la volontà di ridimensionare la squadra da parte della società e soprattutto la possibile cessione di un big. Conte si sarebbe fermamente opposto a questo e non si è arrivato ad un conclusione pacifica della trattativa. Stando così le cose, l'allenatore vincitore dell'ultimo scudetto avrebbe deciso di lasciare la società nerazzurra, nonostante un contratto in scadenza nel 2022. L'ex tecnico della Juventus era stato chiaro già un mese fa, chiedendo nemmeno troppo velatamente alla proprietà Zhang maggiore concretezza: "Io sarei contento di poter continuare il lavoro che sto facendo e magari finirlo, ma è ovvio che a bocce ferme tutti abbiamo bisogno di capire che cosa si può fare. Ma in maniera molto serena”. Come possibili successori di Antonio Conte la società nerazzurra sta sondando Massimiliano Allegri, in trattativa però con la Juventus, e Simone Inzaghi, se dovesse lasciare la Lazio.