Conte, chi metti a centrocampo? Barella e Sensi sono out, anche Gagliardini a rischio

In vista della partita di venerdì sera contro la Roma, Antonio Conte deve fare i calcoli con un centrocampo decimato dagli infortuni. L’ultimo giocatore ad alzare bandiera bianca è stato, domenica contro la Spal, Gagliardini. Il suo rientro aveva parzialmente risolto il problema assenze all’allenatore nerazzurro, con Sensi e Barella out dai disponibili. Se il numero 5 nerazzurro non dovesse farcela per la Roma, Conte può comunque contare su Brozovic, Vecino e Borja Valero. Opzione Asamoah, alle prese però con problemi al ginocchio. In panchina andrà ancora Agoumé, centrocampista francese classe 2002, che però il tecnico non considera ancora pronto.