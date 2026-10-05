Alla vigilia di una giornata decisiva per il futuro del calcio italiano, la Lega Calcio Serie A ha diffuso una nota con cui ha ribadito la propria posizione in merito all'ipotesi di commissariamento della FIGC. Domani, infatti, la Giunta Nazionale del Coni si esprimerà sulla proposta alle ore 13 e, un'ora più tardi, toccherà anche al Consiglio nazionale. La questione, nota ormai da mesi, ruota intorno al mancato tesseramento di Giovanni Malagò, che secondo il Coni è una lacuna che dovrebbe portare al commissariamento della FIGC. La Lega Serie A intanto, con un comunicato ufficiale, ha ribadito il sostegno al Presidente federale definendo "inopportuna" l'ipotesi commissariamento. Di seguito il testo: "La Lega Calcio Serie A si dissocia e prende le distanze dalla apparente querelle giuridica di cui non comprende i fondamenti in diritto e le ragioni politiche. Giovanni Malagò, candidato in primis dalla Serie A, è stato eletto con largo margine e la stessa Serie A continua a manifestargli completo supporto. Pur nel rispetto dei principi e delle regole della Federazione e del Coni, la Lega Calcio Serie A ritiene il commissariamento del tutto inopportuno, anche perché potrebbe condurre nel caos il calcio, in una fase delicatissima. Anche alla luce della chiara posizione espressa dall’UEFA, si raccomanda e si auspica il rispetto dell’autonomia del calcio italiano".