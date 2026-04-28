Champions, show a Parigi tra Psg e Bayern: finisce 5-4 tra gol e spettacolo

Il Bayern va in vantaggio, ma viene rimontato con i gol di Kvara e Dembele. Luis Diaz e Upamecano accorciano e tengono aperta la semifinale

Partita folle al Parco dei Principi con rimonte e controrimonte tra giocate da urlo dei campioni che si giocano l'accesso alla finale di Champions League. Finisce 5-4 tra Paris Saint Germain e Bayern dopo 90 minuti di puro spettacolo. La gara si stappa subito con il penalty al 17' trasformato da Kane, ma nel giro di 10 minuti - tra il 24' e il 33' - prima Kvaratskhelia e poi Joao Neves ribaltano il risultato. Sul finale di primo tempo Olise trova un gran gol con un destro potentissimo che si infila sotto la traversa, ma nel recupero il braccio di Davies costa il penalty ai bavaresi. Dal dischetto non sbaglia Dembele, primo tempo che termina sul 3-2. Nella ripresa salgono in cattedra il pallone d'oro in carica e Kvara che in due minuti portano il punteggio sul 5-2. Il Bayern trova la forza di reagire e al 65' trova il gol di testa di Upamecano. La rete del definitivo 5-4 la firma Luis Diaz con Mayulu che sfiora il 6-4 nel finale. Pratica ancora aperta e discorso rimandato alla semifinale di ritorno, in programma mercoledì prossimo all'Allianz Arena di Monaco.