Il Lille, contro cui invece la Roma chiuderà all'Olimpico il 27 gennaio, cade tra le mura amiche 3-2 con il Betis
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L'Inter non riesce nell'impresa, nonostante una buona prestazione: troppo forte il Real Madrid di José Mourinho, che nel primo tempo segna i due gol decisivi grazie a Mbappé e Valverde, sfruttando anche gli svarioni della difesa nerazzurra, in primis del portiere Martinez. Nel finale Carlos Augusto accorcia il risultato sull'1-2 ma non basta. Il Real nel corso della ripresa legittima il vantaggio con una serie di occasioni, anche clamorose, sprecate però davanti all'area con Martinez stavolta protagonista in positivo. Anche se l'Inter a sua volta ha cestinato diverse grandi chances. Tra poco più di un mese il ritorno all'Olimpico. Negli altri match della giornata Aston Villa vittorioso in Belgio col Club Brugge per 3-2, l'Aek (ultima trasferta della League Phase giallorossa) vince in casa 1-0 con il LASK. Il Lille, contro cui invece la Roma chiuderà all'Olimpico il 27 gennaio, cade tra le mura amiche 3-2 con il Betis. Spettacolo a Dortmund: il Borussia vince 3-2 in Germania col Villarreal, poi la vittoria del Manchester City in casa del Porto.
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