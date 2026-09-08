Lo Special One non si nasconde su quella che sarà una partita speciale tra un mese all'Olimpico, poi ammette: "Il Real mi ha richiamato perché quando la situazione è dura aiuta avermi"

Redazione
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Roma, la rotta è finalmente quella giusta

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José Mourinho archivia con una vittoria il primo scontro romantico di questa sua Champions League sulla panchina del Real Madrid. L'Inter finisce ko al 'Bernabeu' per 2-1 e lo Special One conquista i primi tre punti della sua League Phase, che tra un mese la metterà di fronte alla 'sua' Roma, stavolta allo Stadio Olimpico: "L’anno scorso ho affrontato subito il Chelsea, gioco sempre contro mie ex squadre, ma non posso nascondermi - dice Mourinho a 'Sky Sport' nel postpartita -. È la prima volta che tornerò a Roma contro la Roma. Sarà come oggi (il sentimento speciale e l'emozione, ndr). Prima e dopo, ma non durante la partita". Infine sui motivi che hanno spinto il Real a puntare di nuovo su di lui: "La situazione era dura, quando è facile non è per me. Quando è dura aiuta avere José". A Roma lo sanno bene.

mourinho Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1

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