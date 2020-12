Champions League, Muriel nel finale regala gli ottavi all’Atalanta

L’Atalanta vola agli ottavi di finale di Champions League. Dopo una partita tirata contro l’Ajax la squadra di Gasperini vince grazie al gol di Muriel e stacca il pass per continuare il percorso nella prima competizione europea. Primo tempo bloccato, con entrambe le squadre più attente a non scoprirsi che a cercare il gol. Tra i lancieri grande curiosità per il giovane 2002 Brobbey, bravo a fare a sportellate con i difensori bergamaschi ma costretto a lasciare il campo all’intervallo per un colpo alla testa. Pessina spinge, il Papu organizza e Romero difende bene su Tadic, Anthony e Promes. La svolta al minuto 79, quando il gioiello Gravenberch si becca il secondo giallo e lascia il terreno di gioco. Gasperini inserisce Muriel che dopo pochi minuti sprinta verso Onana, lo batte e deposita in rete il gol che certifica così la seconda qualificazione consecutiva della Dea agli ottavi di Champions.