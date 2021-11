Champions League, l’Inter passa per 1-3 sullo Sheriff Tiraspol

I nerazzurri non steccano e guadagnano il secondo posto. La vittoria del Liverpool fa ancora sperare il Milan

L'Inter non sbaglia la trasferta e batte lo Sheriff Tiraspol 0-3. I nerazzurri pur dominando il primo tempo non trovano la via del gol. Gli uomini di Simone Inzaghi fraseggiano bene, ma sprecano molto con Dzeko colpendo addirittura un palo con Lautaro Martinez. Il vantaggio arriva nel secondo tempo con Brozovic, in gol dopo una bella azione di Vidal. Raddoppia Skriniar al 66' e chiude Sanchez al 82', inutile il gol nel finale di Adama Traore. Con questa vittoria Handanovic e compagni scavalcano in classifica i padroni di casa, guadagnando il secondo posto a soli due punti dal Real Madrid. Negli altri match da segnalare la vittoria del Liverpool che tiene in vita il Milan. Successo anche per Manchester City, il PSG pareggia e perde il primo posto nel girone.