Champions League, l’Inter passa a Lisbona: 2-0 col Benfica. Il City domina il Bayern

L'Inter si aggiudica il primo round dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica. I nerazzurri giocano un'ottima partita al 'Da Luz' e vincono 2-0 grazie ai gol di Barella al 51', con un bellissimo colpo di testa su cross dalla sinistra, e Lukaku all'82' su calcio di rigore concesso dopo la revisione al Var per un fallo di mano di Joao Mario. Successo meritato per la squadra di Inzaghi, che in campionato è dietro la Roma. Mercoledì prossimo il ritorno a San Siro. Nell'altro match di serata la finale anticipata tra Manchester City e Bayern Monaco: gioiscono gli inglesi che vincono addirittura 3-0 con i gol di Rodri, Bernardo Silva e Haaland.