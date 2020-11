Champions League, la Juventus vince 4-1 col Ferencvaros. Pari Lazio, PSG ko

Si è conclusa la due giorni di Champions League: dopo i ko di Atalanta e Inter di ieri, stasera sono scese in campo Juventus e Lazio. Alle 18.55 i biancocelesti hanno pareggiato in casa dello Zenit: a segno Erokhin e Caicedo. Alle 21 vittoria per la squadra di Pirlo, che centra tre punti in scioltezza in trasferta contro il Ferencvaros con il risultato di 4-1 (doppietta Morata, Dybala e autogol Dvali). La squadra di Inzaghi è seconda nel girone in virtù del successo del Borussia Dortmund, che supera senza problemi il Bruges per 3-0. Secondi anche i bianconeri, con il Barcellona in testa dopo il successo – anche se con qualche brivido – per 2-1 con la Dinamo Kyev. Stesso risultato per il Lipsia, che rimonta in casa il PSG mentre il Chelsea batte 3-0 il Rennes. Impresa del Siviglia, che in 10 rimonta il Krasnodar e vince 3-2. Nel pomeriggio sorpresa in Turchia, con l’Istansbul Basaksehir che supera 2-1 il Manchester United.