Champions League, la Juventus esulta grazie a Morata: 2-0 alla Dinamo Kiev

La Juventus inizia il suo cammino in Champions League battendo per 2-0 la Dinamo Kiev. In Ucraina, i bianconeri esultano grazie alla doppietta di Alvaro Morata, che al 1′ della ripresa realizza il gol del vantaggio, respingendo la conclusione di Ramsey parata da Bushchan, e al 39′ sigla la seconda rete con un preciso colpo di testa. Nota negativa, per Pirlo, l’infortunio di Chiellini, costretto ad abbandonare il campo al 18′ della prima frazione per un problema muscolare alla coscia destra.

L’altro incontro delle ore 18.55, quello tra Zenit e Club Brugge, si è chiuso sul 2-1 per gli ospiti, con la rete decisiva di De Ketelaere al 93′. In precedenza, al gol belga di Dennis (63′), aveva risposto al 75′ Lovren. Alle 21 le altre sei gare in programma oggi.