Champions League, Inter-Milan 1-0: decide Lautaro. Nerazzurri in finale

È l'Inter la prima finalista della Champions League 2022/23. Nel sentitissimo Euroderby con il Milan, dopo il 2-0 dell'andata, i nerazzurri vincono anche il ritorno. Dopo una partita intensissima, a decidere è la rete di Lautaro Martinez al 74', con un sinistro che batte Maignan sul suo palo. Troppo forte e in forma la squadra di Simone Inzaghi, nonostante il recupero di Leao che comunque non era al meglio. Diverse occasione c'erano state anche durante il match per l'Inter, col portiere del Milan a dire sempre di no. Il 10 giugno l'Inter sfiderà a Istanbul una tra Real Madrid e Manchester City, che giocheranno domani sera dopo l'1-1 dell'andata.