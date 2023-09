Champions League, il Napoli si impone sul Braga. Pareggiano Inter e Real Sociedad

Anche questa serata ha visto scendere in campo alcune squadre italiane in Champions League. Dopo Milan e Lazio, è stato il turno di Napoli e Inter. I partenopei sono riusciti ad ottenere la prima vittoria per 2-1 sul campo del Braga. Niente da fare per la squadra portoghese che nonostante un momentaneo pareggio verso la fine del match, non è riuscita a imporsi sulla squadra di Garcia. In gol Di Lorenzo alla fine del primo tempo, poi il pari con la rete di Bangna e alla fine l'autogol del difensore della squadra portoghese Niakate consegna la vittoria al Napoli. Situazione diversa invece per i nerazzurri che concludono la prima partita di Champions con un pareggio per 1-1 contro il Real Sociedad. Il gol di Mendez al quarto minuto sembrava aver sigillato il risultato per quasi tutta la partita. Solo alla fine grazie alla rete di Lautaro Martinez, la squadra di Inzaghi riesce ad evitare la sconfitta.