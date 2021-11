Champions League, il Milan pareggia 1-1 col Porto e tiene viva la qualificazione

I rossoneri guadagnano il primo punto in Europa e rimangono attaccati al treno del secondo posto

La seconda serata di Champions League delle italiane ha inizio con il Milan. I rossoneri arrivati ad un passo dall'eliminazione riescono a darsi un'altra possibilità pareggiando 1-1 contro il Porto. Il gol del vantaggio portoghese arrivato al 6' grazie a Luis Diaz, aveva spaventano i diavoli che sono riusciti a rialzarsi nella ripresa. Al 61', dopo aver rischiato di incassare il 2-0, gli uomini di Pioli trovano il pareggio con un'autorete di Mbemba. I rossoneri provano di tutto per vincerla, a un quarto d'ora dalla fine l'ingresso in campo di Ibrahimovic dà nuova linfa all'attacco che, però, non trova la via del gol. Il Milan guadagna il primo punto in Europa ed evita almeno momentaneamente l'eliminazione, ma non ha il destino nelle proprie mani. Nell'altro anticipo il Real Madrid ha battuto lo Shaktar di De Zerbi salendo in vetta a girono dell'Inter, impegnato stasera contro lo Sheriff Tiraspol.