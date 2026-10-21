Gli inglesi di Carrick sono un disastro e soccombono alla squadra di Fabregas, a due settimane dalla partita contro la Roma a Old Trafford
Il Manchester United continua a evidenziare parecchie difficoltà, in Premier come in Champions League. A due settimane dalla sfida di Old Trafford proprio contro la Roma, la squadra di Michael Carrick soccombe in maniera nettissima contro il Como di Cesc Fabregas, che vince addirittura 4-1. Un risultato clamoroso, soprattutto nelle dimensioni, frutto dei gol di Nico Paz (doppietta), Douvikas e Ramon. A chiudere la rete della consolazione di Zirkzee nel recupero, che non cambia nulla per i Red Devils, a quota 7 punti in 7 partite di campionato e 3 in 3 gare di Champions. Nell'altro match del tardo pomeriggio vittoria fondamentale per il Galatasaray, che batte 4-2 in trasferta il Lille.
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