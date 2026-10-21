Francesco Totti continua a essere una calamita per l'affetto di milioni di appassionati di calcio in tutto il mondo. L'ennesima dimostrazione d'affetto è arrivato in Georgia, in una Tbilisi in fermento per la possibilità - la prima nella storia di questo paese - che Kvicha Kvaratskhelia possa conquistare uno storico Pallone d'Oro. In questa cornice, la leggenda della Roma domenica scorsa è stato grande protagonista alla "Golden Week of Football Tbilisi", al Teatro Kote Marjanishvili. Sul palco, insieme a Totti, si sono alternati media internazionali, allenatori ed ex giocatori, che hanno avuto anche modo di incontrare i tifosi accorsi in gran numero. Oggi su Instagram è arrivato il post di Francesco, che ha celebrato una giornata che evidentemente gli rimarrà impressa: "Grazie, Georgia, per il calore e l’affetto che mi hai dimostrato durante la mia presenza alla Golden Week of Football. È stato un grande piacere incontrare cosi tanti tifosi, vecchi amici e persone che vivono di calcio".

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