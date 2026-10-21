Marten de Roon si sta prendendo la Roma. In silenzio, ma neanche troppo, visto che il suo impatto è diventato importante in maniera evidente nell'economia dei giallorossi. Nelle ultime tre partite l'olandese, 35 anni, ha giocato 170 minuti nel giro di sei giorni, con tanto di gol al Real Madrid. È la sua prima rete in Champions League. Non solo, perché è il primo centrocampista della Roma per palloni recuperati (7), oltre che essere il primo per disimpegni tentati (2). E ancora, è il secondo centrocampista per chilometri percorsi, 22.7 in 171 minuti, alle spalle di Pisilli che lo stacca con 28.5 km ma in 201 minuti. Insomma, de Roon mostra una condizione decisamente invidiabile dopo essere arrivato in ritardo di condizione a causa del mancato utilizzo con l'Atalanta. L'importanza dell'ex Dea - secondi i dati di FBref, FotMob e UEFA - si misura anche con quella che è la forza realizzativa della squadra di Gasperini, che quando lui è in campo ha una media di 3,68 gol segnati a partita. Talismano, più di lui, è Daniele Ghilardi con una media di 4.00