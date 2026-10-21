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La Roma domina lo Slovan sulle ali olandesi e la favola di capitan Pisilli

La Roma si gode il successo europeo contro lo Slovan Bratislava, ma deve fare i conti con una situazione complicata sul fronte degli infortuni. Tra le note più positive spicca Niccolò Pisilli, protagonista di una serata speciale: il centrocampista classe 2004 ha segnato con la fascia da capitano al braccio, richiamando quanto accaduto a Francesco Totti nel 1998, quando anche l’ex numero dieci realizzò la sua prima rete da capitano contro la Fiorentina. Per il giovane giallorosso si tratta del terzo gol stagionale, con la possibilità ora di trovare spazio anche sulla trequarti nella prossima sfida contro il Napoli al Maradona. La squadra di Gian Piero Gasperini può contare su una notevole distribuzione delle reti: sono undici i giocatori diversi andati a segno nelle prime dieci partite, dato che colloca i capitolini davanti alle altre italiane, Inter compresa. Della prolificità offensiva è protagonista soprattutto Donyell Malen, autore di nove gol e atteso ora dalla trasferta di Napoli. Un contributo importante arriva anche da Marten de Roon, che nelle ultime tre partite ha accumulato 170 minuti in sei giorni, trovando pure la prima rete in Champions League. L’olandese guida la squadra per palloni recuperati e disimpegni tentati tra i centrocampisti, confermando una condizione fisica in crescita.

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