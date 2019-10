Champions League, Atalanta-Shakhtar 1-2: Solomon affonda Gasperini nel finale

A San Siro finisce 1-2 tra Atalanta e Shakhtar. La squadra di Gasperini non riesce a riscattare l’esordio perso con la Dinamo Zagabria. Nel primo tempo gioca bene, ma sciupa tanto con il rigore sbagliato di Ilicic e il palo di Pasalic. Passa comunque in vantaggio con Zapata, salvo poi farsi riprendere dal gol di Moraes e da quello di Solomon nei minuti finali. Dunque si complica molto il percorso in Champions League per la Dea che dopo due giornate ha totalizzato zero punti. Il prossimo avversario sarà il Manchester City.