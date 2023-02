Champions, Inter-Porto 1-0: decide il gol di Lukaku

Il belga segna quando l'avversario era rimasto in dieci per l'espulsione di Otavio

L'Inter fa suo il primo dei due match di Champions contro il Porto e al Meazza batte 1-0 i lusitani grazie al gol di Lukaku all'86'. Il bomber belga ha sfiorato anche il raddoppio pochi minuti dopo. Il Porto è rimasto in dieci dal 79' per l'espulsione di Otavio per doppio cartellino giallo, il secondo preso per un fallo su Calhanoglu che da sinistra si stava accentrando per andare al tiro. Il 14 marzo la partita di ritorno a Oporto.