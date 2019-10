Champions, 2-0 dell’Inter al Dortmund. Napoli ok con brivido

La terza giornata di Champions League sorride all’Inter e al Napoli. Dopo il solo punto ottenuto contro lo Slavia Praga e il Barcellona, la squadra allenata da Conte conquista tre punti fondamentali contro il Borussia Dortmund tornando in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. Vittoria per 2 a 0 a San Siro con le reti di Martinez, che fallisce anche un calcio di rigore, e Candreva. Serata da ricordare per Sebastiano Esposito che in attesa della prima in Serie A, fa il suo esordio in Champions League. L’attaccante nerazzurro classe 2002 ha sostituito Lukaku nella ripresa.

Partita pazzesca in Austria dove il Napoli vince per 3 a 2 e mantiene la testa del girone a quota 7 punti davanti al Liverpool (che batte 4-1 il Genk). Mertens con la doppietta di questa sera diventa il secondo miglior marcatore della storia del Napoli superando Maradona. Insigne sigla la rete della vittoria dopo i due gol del momentaneo pareggio di Haland.