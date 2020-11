Castrovilli: “Non siamo venuti a difenderci, vogliamo fare la nostra partita”

La Fiorentina va a caccia di certezze. Dopo la vittoria contro l’Udinese grazie alle perle di Castrovilli, i viola arrivano all’Olimpico in cerca di un successo che vorrebbe dire sorpasso proprio sulla Roma. A pochi minuti dall’inizio ha parlato proprio il centrocampista Gaetano Castrovilli.

CASTROVILLI A DAZN

Con Lorenzo Pellegrini vi siete dati appuntamento all’Olimpico e all’Europeo?

Speriamo, è un bravissimo ragazzo. Gli faccio un in bocca al lupo per oggi.

Tatticamente come l’avete impostata questa partita?

Siamo venuti qui per fare la nostra partita e non per difenderci solamente. È questo lo spirito che ogni giorno ci mette in testa il mister. Sta a noi poi metterlo in campo.