Casini (pres. Lega Serie A): “Lavoriamo per eliminare gli errori arbitrali”

Il campionato è iniziato da poco ma non sono mancate subito le polemiche. Il commento del presidente: "Ho trovato molto positiva la reazione dell'AIA"

La stagione di Serie A è appena partita e diverse sono già state le polemiche legate ad alcune decisioni arbitrali. In occasione della presentazione del progetto "Calcio Social Responsability - Mission 2030, il presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini, ha fornito un suo primo bilancio sul campionato, soffermandosi sulla questione arbitri: "L'impatto del nuovo campionato è stato positivo per quanto riguarda la competitività, le prime tre forse siamo abituati a vederle lì ma ci sono anche altre squadre che stanno facendo un ottimo campionato. Ho trovato anche molto positiva la reazione dell'AIA ad alcuni errori arbitrali: sappiamo che ci sono, lavoriamo per eliminarli, ma ho apprezzato la risposta dell'associazione arbitri".