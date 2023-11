Calcioscommesse, anche Florenzi sul registro degli indagati della Procura di Torino

Per il difensore del Milan l'accusa è la stessa: esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

S'allarga l'inchiesta della procura di Torino sul calcioscommesse. Dopo Nicolò Zaniolo, ex Roma oggi all'Aston Villa; Sandro Tonali, calciatore del Newcastle Utd e Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus -, un nuovo nome è stato iscritto sul registro degli indagati. Si tratta del difensore Alessandro Florenzi . Lo apprende l'AGI.

Per il calciatore l'accusa è la stessa: esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa . La fattispecie contestata è, infatti, quella prevista all’art. 4 della legge 401 del 1989. La stessa di Zaniolo. Il calciatore del Milan sarà interrogato nei prossimi giorni. Zaniolo, nel corso dell'interrogatorio dello scorso 27 ottobre, aveva risposto a tutte le domande dei pm e a quelle del capo della Mobile, Luigi Mitola.

