Calciomercato, Messi a un passo dal Psg: contratto di 35 milioni a stagione

La Pulce potrebbe raggiungere la capitale francese già domani

Dal momento in cui il Barcellona ha comunicato l'addio a Leo Messi, il Psg ha contattato l'entourage dell'argentino per iniziare la trattativa che sta portando in Francia il numero 10 a parametro zero. Secondo quanto riferisce Sky Sport, pronto un contratto di 2 anni più uno, 35 milioni a stagione bonus compresi. La Pulce potrebbe raggiungere la capitale francese già domani.