Calciomercato, Cuadrado lascia ufficialmente la Juventus

L'esterno colombiano, accostato in questi mesi anche alla Roma, si è ufficialmente liberato a parametro zero dai bianconeri. Diverse squadre sul giocatore

Juan Cuadrado non è più un calciatore della Juventus. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l'esterno colombiano accostato in questi mesi anche alla Roma non ha rinnovato il contratto con i bianconeri, aggiungendosi ufficialmente a un mercato, quello dei parametri zero, che mai come quest'anno offre delle possibilità importanti. E anche la Roma, al di là dell'imminente arrivo dal Leeds di Kristensen, può e deve monitorare certe occasioni, specie in una zona di campo dove inevitabilmente ci saranno dei cambi. Sull'ex juventino, si registra l'interesse di più club.