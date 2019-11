Calcio a 8, Totti e Aquilani di nuovo insieme: stasera affronteranno l’Atletico Eur – FOTO

Francesco Totti e Alberto Aquilani stasera scenderanno di nuovo in campo uno al fianco dell’altro. L’occasione è la partita delle 21 che vedrà la Totti Sporting Club e l’ Atletico Eur darsi battaglia in una sfida di calcio a 8. Il profilo Instagram ufficiale del club dell’ex numero dieci romanista scrive: “Era il 2007 e ben 12 anni dopo Alberto Aquilani scende in campo con la stessa maglia di Francesco. Questa sera, agli ordini di Mister Cancellieri, la Totti Sporting Club affronterà l’Atletico Eur. Non ci resta che aspettare…per vederli di nuovo con la stessa maglia.Vi aspettiamo questa sera alle 21 presso il Totti Sporting Club”.