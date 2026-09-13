Tanta paura ma nessuna conseguenza grave per Daniel Maldini, match-winner di Cagliari-Atalanta da ex alla New Balance Arena. L'attaccante rossoblù, dopo la vittoria a Bergamo, si è recato a Milano per festeggiare il successo ed è rimasto coinvolto in uno scontro tra due auto. L'incidente, stando a quanto riportato da Sky Sport, è avvenuto alle 5:15 in via Caracciolo, nella zona nord della città. Maldini ha riportato conseguenze non gravi ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli per sottoporsi agli accertamenti del caso. Sei in totale le persone coinvolte: Maldini, due ragazze di 20 e 22 anni e tre ragazzi di 19, 20 e 21 anni. Sul posto tre ambulanze e un automedica, nessuno ha riportato ferite gravi. Presente anche la Polizia Locale per i rilievi dell'incidente.