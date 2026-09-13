Paulo Dybala si prepara per Torino-Roma, quello che per lui può essere considerato quasi un derby in virtù dell'importante passato in maglia Juventus. I granata sono tra le vittime preferite della Joya: 11 gol e 4 assist in 25 partite da avversario, con 15 vittorie. Le stesse reti il numero 21 giallorosso le ha segnate contro Genoa (ma in 20 gare) e Lazio (ma con un passaggio vincente in più in 26 incontri), ben 14 invece contro l'Udinese (a cui si sommano 9 assist in 23 sfide). Gian Piero Gasperini, però, potrebbe decidere di non impiegare Dybala allo stadio Olimpico-Grande Torino, perlomeno non dal 1'. Gasp, infatti, potrebbe optare per la titolarità di Soulé e Mora alle spalle di Malen, dando riposo alla Joya dopo le prime quattro partite (le tre di campionato e l'esordio in Champions) giocate quasi per l'intera totalità. Solo con la Fiorentina e a Lecce, infatti, il numero 21 è stato sostituito rispettivamente al 79' e all'84', mentre contro Atalanta e Fenerbahce ha giocato tutti e 90'.