Manca sempre meno a Torino-Roma, match della quarta giornata di campionato in programma domani (lunedì 14) con fischio d'inizio alle 18:30 allo stadio Olimpico-Grande Torino. Un incontro importante per i giallorossi, chiamati alla seconda sfida in cinque giorni dopo l'esordio in Champions League in casa del Fenerbahce di giovedì scorso. Il tutto con uno sguardo anche rivolto al futuro e alla super-sfida contro l'Inter di sabato prossimo alle 18 all'Olimpico che, risultati favorevoli ad entrambe permettendo, potrebbe valere la vetta della classifica prima della lunga sosta. Ma Torino-Roma sarà anche e soprattutto lo scontro tra Gasperini e Abate, l'esperto e l'esordiente di questa Serie A, con filosofie simili che presentano però alcune differenze fondamentali.

Gasp vs Abate, esperto vs esordiente con filosofie simili

puntano su un pressing forte, organizzato e su riaggressioni immediate per recuperare la palla nella zona del campo più alta possibile.

Entrambi, poi, cercano di manipolare le pressioni avversarie portando molti uomini in zona di costruzione (coinvolgendo attivamente i registi o abbassando il play sulla linea dei difensori) per liberare spazi sopra la linea di pressione.

Le differenze e quella stagione comune di esordio in Serie A

differenze: Gasperini predilige un'ossessiva marcatura uomo contro uomo a tutto campo e verticalizzazioni brucianti, mentre Abate mostra uno stile di gioco più legato al palleggio posizionale e al dominio del pallone di stampo dezerbiano, come dichiarato dallo stesso tecnico granata, pur conservando una forte dose di praticità ed equilibrio nei reparti. Insomma, allo stadio Olimpico-Grande Torino potrebbe andare in scena una vera e propria partita a scacchi, anche per Gasp potrebbe optare per un mini-turnover e Abate sta studiando un stagione 2007-08: quell'anno l'attuale allenatore della Roma si è affacciato in Serie A alla guida del Genoa neopromosso, mentre il tecnico granata esordì nel massimo campionato italiano come giovane giocatore all'Empoli. Non mancano, però, le: Gasperini predilige un'ossessivae verticalizzazioni brucianti, mentre Abate mostra uno stile di gioco più legato aldi stampo dezerbiano, come dichiarato dallo stesso tecnico granata, pur conservando unaed equilibrio nei reparti. Insomma, allo stadio Olimpico-Grande Torino potrebbe andare in scena una vera e propria, anche pere Abate sta studiando un 3-5-1-1 compatto e pratico per poter 'intrappolare' Malen . I due tecnici, inoltre, sono legati dalla: quell'anno l'attuale allenatore della Roma si è affacciato in Serie A alla guida delneopromosso, mentre il tecnico granata esordì nel massimo campionato italiano come giovane giocatore all'

Da un lato già, dall'altro quella di domani sarà. E' questo il confronto meramente numerico tra, chedel campionato dietro a Mazzone (792), Rocco (787), Trapattoni (689) e(644), e la "novità" Abate, allanel campionato italiano. I due allenatori, però, propongono: entrambi fanno riferimento a sistemi con la(3-5-2 o 3-4-2-1 soprattutto),che devono coprire tutta la fascia e legare il gioco. Non è di certo un caso se, valorizzato da Abatenella scorsa stagione e che cerca consacrazione ora in granata, e se all'ombra della Mole, in passato. I due tecnici, inoltre,