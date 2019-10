Dopo il pari con la Roma, il Wolfsberger torna a vincere in campionato. Il club austriaco ha superato il Polten, undicesimo in classifica, per 4-0 grazie alle reti di Ritzmaier, Weissman (doppietta) e Leitgeb. Con questo successo, i lupi raggiungono la terza posizione in Bundesliga con 22 punti, a meno uno dal Lask e a sei lunghezze dalla capolista Salisburgo.