Bundesliga, super gol di Schick al Bayern Monaco

Minuto 14 di Bayer Leverkusen-Bayern Monaco: cross dalla destra di Amiri e sinistro al volo, in girata, di Patrick Schick, che lascia di sasso Neuer e realizza la rete dell’1-0. Contro i campioni d’Europa arriva un gol straordinario per l’ex romanista, al quarto centro in Bundesliga dopo quelli realizzati a Stoccarda, Schalke e Colonia. L’attaccante ceco, traferitosi al Bayer Leverkusen nel mese di settembre per 26,5 milioni, si dimostra un giocatore dai grandi colpi. Peccato che nella capitale non sia riuscito a far vedere tutto il suo valore.