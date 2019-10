Giovedì la Roma ospiterà all’Olimpico il Borussia Mönchengladbach nella terza giornata del girone di Europa League che vede i giallorossi al primo posto. Il club tedesco, però, arriverà nella Capitale dopo la sconfitta di oggi nel derby con il Dortmund. Decisiva la rete di Reus nel primo tempo. I rivali dei capitolini restano comunque primi in Bundesliga con 16 punti, ma in attesa del match di domani dello Schalke 04 che potrebbe balzare in vetta alla classifica