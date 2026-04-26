Bufera arbitri, Marotta alza la voce: “Tanti episodi contro, come il rigore con la Roma”

Il presidente dell’Inter Beppe Marotta è intervenuto nel prepartita della sfida contro il Torino ai microfoni di Sky Sport, toccando anche il tema del caos arbitrale esploso dopo l’indagine che vede coinvolto il designatore Gianluca Rocchi per concorso in frode sportiva. Al centro delle accuse, l’ipotesi di designazioni di direttori di gara considerati 'graditi' al club nerazzurro. Un’ipotesi che Marotta ha respinto con decisione: “Ci meravigliano queste dichiarazioni. Noi non abbiamo arbitri graditi o non graditi. L’Inter ha sempre operato nella massima correttezza e questo deve essere chiaro”. Il numero uno nerazzurro ha poi ribadito l’estraneità del club rispetto alla vicenda: “Noi leggiamo tutto sui giornali. Non ci risulta alcun coinvolgimento di tesserati dell’Inter e siamo assolutamente tranquilli”.Marotta ha quindi allargato il discorso al campo, ricordando anche episodi della passata stagione, uno su tutti che coinvolge anche la Roma: “Lo scorso anno, oggettivamente, abbiamo avuto alcune decisioni avverse, poi riconosciute anche dai vertici arbitrali. Un esempio è il rigore non dato in Inter-Roma”. Chiusura netta sulla posizione del club: “L’Inter è estranea a questa vicenda e lo sarà sempre”.