Brasile, Ibanez parte dalla panchina nell’amichevole contro il Senegal

Il difensore brasiliani in casa Roma resta in cima alla lista dei possibili partenti

Dopo la vittoria contro la Guinea il Brasile affronta oggi in amichevole il Senegal. Roger Ibanez, come nella precedente gara, comincerà dalla panchina. Poche le novità nell'undici che Ramon Menezes ha pensato per la partita che si gioca a Lisbona alle 21 (orario italiano). Ibanez resta tra i nomi che la Roma pensa a cedere per fare cassa, ed è da tempo nel mirino di alcuni club della Premier, che vorrebbero provare a fare un tentativo per il centrale classe 1998, anche se al momento a Trigoria non sono arrivate vere e proprie offerte.