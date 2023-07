Brasile, dal prossimo anno Ancelotti sarà il nuovo allenatore della Seleçao

Il Brasile ha da poco annunciato Fernando Diniz come nuovo commissario tecnico della nazionale ad interim. Il nuovo ct allenerà però la nazionale verdeoro soltanto per le partite di qualificazione ai mondiali. Infatti il suo contratto ha già una data di scadenza e il suo successore: sarà Carlo Ancelotti, che dal 2024 sarà l'allenatore della Seleçao. L'attuale allenatore del Real Madrid ha infatti un contratto in scadenza con gli spagnoli a giugno 2024, che quindi gli consentirà di partire per il Brasile giusto in tempo per la Copa America che inizierà il 20 giugno terminerà il 14 luglio del prossimo anno. Ancelotti sarà il primo allenatore straniero della nazionale brasiliana dopo ben 60 anni, e guiderà il Brasile nei prossimi impegni, tra cui anche i Mondiali del 2026.