Edoardo Bove è in Italia, ma niente allarmi. Questa mattina l'ex centrocampista della Roma si è presentato a Villa Stuart per una serie di controlli al ginocchio destro dopo un infortunio rimediato in allenamento. La sua presenza ha comunque attirato diversi tifosi fuori dalla struttura. Ma come sta andando l'esperienza di Bove al Watford? Il centrocampista ha ripreso a giocare con continuità dopo l'obbligatorio esodo all'estero in seguito all'arresto cardiaco accusato il 1° dicembre 2024 in Fiorentina-Inter. Fin qui Bove ha giocato 5 partite di Championship di cui quattro dal primo minuto, e due in EFL Cup. Edoardo ha saltato solo l'ultima partita con il Preston proprio a causa del fastidio al ginocchio. Il rendimento è stato altalenante, ma questo riguarda tutta la squadra che ha accumulato fin qui due vittorie, due pareggi e due sconfitte.