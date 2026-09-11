Archiviata la notte di Champions, per la Roma è già tempo di rituffarsi in un campionato che la vede prima in classifica. Pochi calcoli quindi col Torino (lunedì alle 18,30) ma anche qualche cambio inevitabile. Oggi la squadra riprenderà ad allenarsi ed in primis dovrà capire le condizioni del ginocchio di Konè uscito ieri per un fastidio. Non sembra nulla di grave ma la gara in Piemonte è a serio rischio. Al suo posto dovrebbe giocare Pisilli, ma non è l'unico cambio in vista. Anche Mancini, infatti, è apparso appannato e dovrebbe essere sostituito da uno tra Balerdi (favorito) e Ghilardi. L'argentino ieri è entrato di nuovo bene in campo e ora sogna una maglia da titolare. A destra fuori Rensch, toccherà di nuovo a Lulli (o Molina?) mentre in attacco Dybala potrebbe partire dalla panchina. Prevista, infine, la staffetta tra Malen e Castro anche se l'olandese dovrebbe comunque partire dall'inizio. Possibile, infine, la prima convocazione per Pellegrini che comunque al massimo siederà in panchina.