L'ultimo successo nel 2014 con Garcia contro il Cska Mosca, niente allarme quindi
Rodrigo Mora: "Contenti della prestazione. Serve essere più continui nei 90 minuti"
Un pareggio da non buttare. Nonostante i rimpianti e qualche critica di troppo la Roma è uscita da Istanbul con un punticino d'oro e la consapevolezza di aver provato a vincere la gara fino alla fine. Anche perché nelle gare d'esordio di Champions spesso non è andata bene ai giallorossi tra un po' di emozione e avversari ostici. L'ultimo successo alla prima gara della massima competizione europea risale al 2014. E di certo l'avversario non era del livello del Fenerbahce di Greeenwood e Lukaku. Con Garcia in panchina, infatti, la Roma di Totti vinse 5-1 contro il Cska Mosca all'Olimpico. Da quel momento nessuna vittoria con i pareggi con Barcellona e Atletico Madrid e la sconfitta per 3-0 col Real. Ma anche prima le cose non è che siano andate benissimo: 5 sconfitte in 7 partite, tra cui la pesante sconfitta interna con Dinamo Kiev (a tavolino) e Cluj. Un po' di emozione è concessa, e poi il cammino è ancora lungo.
Ecco tutte le gare d'esordio in Champions della Roma
- 2001-2002: Roma - Real Madrid 1-2 (gol di Totti su rigore; condizionata dal clima dell'11 settembre)
- 2002-2003: Roma - Real Madrid 0-3 (Doppietta di Guti e gol di Raúl all'Olimpico)
- 2004-2005: Roma - Dinamo Kiev 0-3 a tavolino (Gara sospesa sullo 0-1 per una moneta che ferì l'arbitro Frisk)
- 2006-2007: Roma - Shakhtar Donetsk 4-0 (Gol di Taddei, Totti, De Rossi e Pizarro)
- 2007-2008: Roma - Dinamo Kiev 2-0 (Gol di Perrotta e Totti)
- 2008-2009: Roma - CFR Cluj 1-2 (Gol di Panucci, ribaltato dalla doppietta di Culio)
- 2010-2011: Bayern Monaco - Roma 2-0 (Gol nel finale di Müller e Klose)
- 2014-2015: Roma - CSKA Mosca 5-1 (Doppietta di Gervinho, gol di Iturbe, Ljajic e autogol di Ignashevich)
- 2015-2016: Roma - Barcellona 1-1 (Pareggio con lo storico gol da centrocampo di Florenzi)
- 2017-2018: Roma - Atletico Madrid 0-0 (Gara d'esordio blindata dalle parate decisive di Alisson)
- 2018-2019: Real Madrid - Roma 3-0 (Gol di Isco, Bale e Mariano Díaz al Bernabéu)
- 2026-2027: Fenerbahçe - Roma 1-1 (Esordio nel nuovo girone unico; gol di Cristante e pareggio di Brown)
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