Un pareggio da non buttare. Nonostante i rimpianti e qualche critica di troppo la Roma è uscita da Istanbul con un punticino d'oro e la consapevolezza di aver provato a vincere la gara fino alla fine. Anche perché nelle gare d'esordio di Champions spesso non è andata bene ai giallorossi tra un po' di emozione e avversari ostici. L'ultimo successo alla prima gara della massima competizione europea risale al 2014. E di certo l'avversario non era del livello del Fenerbahce di Greeenwood e Lukaku. Con Garcia in panchina, infatti, la Roma di Totti vinse 5-1 contro il Cska Mosca all'Olimpico. Da quel momento nessuna vittoria con i pareggi con Barcellona e Atletico Madrid e la sconfitta per 3-0 col Real. Ma anche prima le cose non è che siano andate benissimo: 5 sconfitte in 7 partite, tra cui la pesante sconfitta interna con Dinamo Kiev (a tavolino) e Cluj. Un po' di emozione è concessa, e poi il cammino è ancora lungo.

Ecco tutte le gare d'esordio in Champions della Roma