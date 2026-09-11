Gasperini innamorato di Dybala: "È straordinario. In mezzo a grandi giocatori era il più forte"

La Roma torna a casa con un pareggio nell'esordio in Champions, da cui mancava da sette anni. Gasperini, nonostante i suoi abbiano preso un solo punto dopo essere passati in vantaggio, è soddisfatto. Buona la prestazione di Cristante, non solo per il gol. Dybala conferma di essere il riferimento della squadra, da rivedere invece Mancini (all'esordio nella competizione) e Mora. Fatica ancora a trovare la forma giusta Wesley.

LEGGOSvilar 7, Mancini 5,5 (74' Balerdi 6,5), NDicka 6,5, Hermoso 6,5, Rensch 6 (74 Molina 6), Cristante 7, Koné 7 (53' Pisilli 5,5), Wesley 5, Soulé 6 (74 Mora 5,5), Dybala 6,5, Malen 6 (85 de Roon sv), Gasperini 6.

IL MESSAGGERO

Svilar 7, Mancini 5 (74' Balerdi 6,5), NDicka 7, Hermoso 6, Rensch 6 (74 Molina 6), Cristante 7, Koné 6,5 (53' Pisilli 5,5), Wesley 5, Soulé 5,5 (74 Mora 5,5), Dybala 6,5, Malen 6 (85 de Roon sv), Gasperini 6.

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 7, Mancini 5 (74' Balerdi 6,5), NDicka 6,5, Hermoso 6,5, Rensch 5 (74 Molina 5,5), Cristante 7, Koné 7 (53' Pisilli 6), Wesley 6, Soulé 5,5 (74 Mora 5,5), Dybala 7, Malen 6 (85 de Roon sv), Gasperini 6,5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 7,5, Mancini 5, (74' Balerdi 6,5), NDicka 6, Hermoso 5,5, Rensch 5,5 (74 Molina 6), Cristante 6,5, Koné 5,5 (53' Pisilli 6), Wesley 6, Soulé 5,5 (74 Mora 5,5), Dybala 6,5, Malen 6,5 (85 de Roon sv), Gasperini 6.

IL TEMPO

Svilar 7,5, Mancini 5, (74' Balerdi 6,5), NDicka 6,5, Hermoso 6,5, Rensch 5,5 (74 Molina 6), Cristante 7, Koné 6,5 (53' Pisilli 6,5), Wesley 5,5, Soulé 6 (74 Mora 5,5), Dybala 6, Malen 6,5 (85 de Roon sv), Gasperini 6,5.