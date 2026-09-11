Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Nando Orsi (Radio Radio - 104,5): :“La Roma ha guadagnato un punto, ed è meritato. Il primo tempo è stato buono. Non possiamo pensare che la Roma vinca tutte le partite: nel secondo tempo ha calato. È un campo internazionale, e gli errori non te li perdonano. È stato bravo anche il Fenerbahce. Svilar ha fatto una grande parata. Per me è un punto importante in un campo difficile: poi dovrai sfruttare le occasioni che avrai in casa.”

Mario Mattioli (Radio Radio - 104,5): : “Match sufficiente: un pareggio. Buon primo tempo, nel secondo il Fenerbahce ha cambiato ritmo. L’unica nota negativa è un calo fisico che non mi aspettavo: ieri ho visto qualche giocatore fermarsi, non più in grado di contrastare con continuità una partita che era stata matura e ben giocata. Svilar non ha corso veri pericoli. Il pareggio va bene.”

Roberto Pruzzo (Radio Radio - 104,5): “Diciotto partite giocate in Champions, solo due pareggi, tra cui Fenerbahce–Roma. È una partita da 6: hai un buon periodo di gara, ma non sei riuscita a trovare soluzioni davanti perché loro erano molto stretti. Il pareggio è un risultato accettabile. Il miglior cambio sarebbe stato Castro, ma ieri Gasperini ha ritenuto di non farlo entrare. Mora non si è visto. Allora ti devi accontentare di un buon pareggio.”

Piero Torri (Mana Mana Sport - 90.9): “La vittoria ti garantiva una piccola fetta di accesso ai playoff. Alla Roma è mancata un po’ di velocità nelle transizioni: ha giocato più al ritmo del Fenerbahce che al proprio. Sarebbe servita più rapidità nei cambi di gioco. Penso che sia mancato anche un po’ di coraggio”